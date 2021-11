Steel Division 2: Eugen presenta le forze aeree italiane

Non solo Relic Entertainment: sembra proprio che anche Eugen Systems, lo studio di sviluppo creatore dello strategico in tempo reale Steel Division 2, intenda offrire il suo tributo al ruolo giocato dagli italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale. O se non altro, a una parte di loro. Come spiegato in un recente post su Steam, lo studio francese è infatti al lavoro su un’espansione intitolata The Tribute to the Liberation of Italy, in cui presenzieranno i piloti delle forze aeree italiane.

Il comunicato mostra entrambi i lati dello schieramento, partendo dall’Aeronautica Nazionale Repubblicana. Schierata con la Repubblica di Salò dalla parte dell’Asse, l’ANR riuscì a tenere con sé la maggior parte della aeroflotta italiana. Il suo schieramento potrà contare sui seguenti velivoli:

C.205V Veltro, caccia disponibile in molte varianti

G.55 Centauro , caccia

Re.2005 Sagittario , caccia

Bf. 109 G-6 (tedesco), sia nel ruolo di caccia che cacciabombardiere

(tedesco), sia nel ruolo di caccia che cacciabombardiere SM.79-III Sparviero , bombardiere

Z. 1007ter Alcione, bombardiere

Sarà naturalmente presente anche l’Aviazione Cobelligerante Italiana, schierata con gli Alleati. Proprio questi ultimi dovettero supplire alle numerose mancanze della flotta a disposizione, come evidenziato anche da quello che sarà il loro roster.

C.202 Folgore , caccia

C.205V Veltro , caccia (identico alla controparted ANR)

Spitfire Mk.Vb Trop (inglese), caccia

(inglese), caccia P-39 (americano), caccia disponibile in molte varianti

(americano), caccia disponibile in molte varianti Re.2002 Ariete cacciabombardiere

Baltimore Mk.V (inglese), bombardiere

(inglese), bombardiere Z.1007bis Alcione, bombardiere

Eugen Systems non ha chiarito quando di preciso le forze aeree italiane arriveranno su Steel Division 2, ma visto l’accento sulla Liberazione ci sembra plausibile immaginare che bisognerà aspettare l’aprile del 2022.