NEO: The World Ends With You, Square Enix delusa dalle vendite

Uscito a luglio su Nintendo Switch e a settembre su PC, NEO: The World Ends With You è stato accolto molto positivamente a livello di critica, ma sembra non essere riuscito altrettanto a fare breccia nel cuore dei giocatori di JRPG. O almeno, non quanto avrebbe sperato Square Enix. Come possiamo leggere a pagina 3 di questo documento, frutto di una valutazione interna sui risultati finanziari del semestre, il presidente della compagnia Yosuke Matusda ha infatti dichiarato che “sebbene NEO: The World Ends With You sia stato ben ricevuto dall’utenza, non ha soddisfatto le nostre aspettative iniziali.”

Square Enix non ha condiviso i dati di vendita del gioco sviluppato da H.a.n.d., quindi è difficile sapere se sia un caso di aspettative troppo alte o effettivamente di scarse vendite. Speriamo, in ogni caso, che questo sviluppo non comprometta un eventuale futuro della serie.