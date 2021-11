GOG: partono i saldi del Pre Black Friday

GOG ha dato il via a una tornata di saldi del Pre Black Friday, così da dare l’opportunità all’utenza di acquistare decine di videogiochi a prezzi scontati.

Tra questi spicca Cyberpunk 2077, che ora è disponibile a metà prezzo a € 29,99 (il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale). Sconto al 50% anche per Horizon Zero Dawn: Complete Edition e per Disco Elysium The Final Cut.

Non è tutto, però, dal momento che a partire da domani verrà dato inizio ai saldi del Black Friday veri e propri, con oltre 3000 videogiochi in sconto e ribassi fino al 90%. Questa tornata di sconti terminerà lunedì 29 novembre.

