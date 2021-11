PlayStation Plus: trapelati i possibili giochi di dicembre 2021

Sembra proprio che un recentissimo leak abbia anticipato l’annuncio dei videogiochi che Sony offrirà agli abbonati al PlayStation Plus nel corso del mese di dicembre. L’indiscrezione è stata riportata da Dealabs, che già aveva svelato correttamente i titoli del mese scorso.

Pare, infatti, che il mese prossimo avremo la possibilità di mettere le mani sul looter slasher Godfall Challenger Edition (su PS5 e PS4), sull’action RPG di stampo soulslike Mortal Shell, e sul coloratissimo LEGO DC Super Villains. Questi tre videogiochi dovrebbero essere disponibili dal 7 dicembre al 4 gennaio.

Come al solito vi invitiamo ad attendere una eventuale conferma da parte di Sony, anche perché l’annuncio ufficiale non dovrebbe farsi attendere a lungo.

