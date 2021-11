Life is Strange: True Colors per Switch ha una data di uscita

Lo avevamo anticipato il mese scorso ma ora ne abbiamo una conferma grazie all’annuncio della data di uscita: la versione per Switch di Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 7 dicembre.

Pubblicato a settembre su PC, PlayStation e Xbox, il videogioco targato Square Enix e Deck Nine Games approderà sulla console Nintendo nel solo formato digitale. Per quanto riguarda l’edizione fisica, invece, bisognerà attendere un po’ di più: questa verrà pubblicata solamente a partire dal 25 febbraio 2022.

