Come ormai accade quasi ogni giovedì, anche oggi SNK ha diffuso un nuovo trailer di The King of Fighters XV, questa volta interamente dedicato Angel.











Il filmato mette in mostra le doti da combattente di questo personaggio, il trentacinquestimo presentato da SNK su un totale di 39 presenti al lancio previsto all’inizio del prossimo anno. KOF XV sarà infatti disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 17 febbraio 2022.