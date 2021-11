Fortnite Capitolo 3 prenderà il via a dicembre

Epic Games ha confermato che Fortnite Capitolo 3 sarà disponibile su tutte le piattaforme all’inizio di dicembre, dopo la conclusione dell’evento The End, di cui è stato appena diffuso un trailer.











L’evento conclusivo di Fortnite Capitolo 2 prenderà il via sabato 4 dicembre a partire dalle 22:00 (ora italiana) e sarà incentrato su meccaniche PvE. I giocatori dovranno far fronte alla Regina dei Cubi, la quale ha deciso di corrompre l’isola sulla quale si svolgono le mischie del celebre battle royale.

Questo evento di Fortnite avrà con buona probabilità la stessa portata del Buco Nero che portò al lancio del Capitolo 2, pertanto è facile attendersi un periodo più o meno lungo durante il quale sarà impossibile accedere al gioco, dopodiché verrà ufficialmente dato il via al Capitolo 3 del popolarissimo battle royale.

Nel frattempo, da oggi e fino al 4 dicembre, Epic Games garantirà bonus agli XP a chiunque in modo da permettere agli utenti di sbloccare le ricompense mancanti prima della fine della stagione.