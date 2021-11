Crusader Kings 3: Royal Court uscirà a febbraio

In seguito al rinvio che ha visto lo slittamento dell’uscita di Royal Court all’inizio del 2022, Paradox Interactive ha annunciato la nuova data di lancio della prima espansione di Crusader Kings 3.











Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile su PC dall’8 febbraio 2022 portando con sé diverse feature inedite che andranno a incrementare la profondità strategica del titolo sviluppato da Paradox Development Studio. Tra queste spicca la nuova sala del trono, grazie alla quale gestire in maniera più approfondita la propria corte e i rapporti con i vassalli. Verranno introdotte anche le culture ibride per rendere il proprio regno multiculturale a seconda delle varie etnie che lo popolano.

Assieme al lancio di Royal Court, Paradox ha intenzione di pubblicare anche un aggiornamento gratuito per Crusader Kings 3 che andrà a migliorare l’interfaccia del gioco.