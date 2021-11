Devil May Cry 5: Capcom mostra il gioco in azione su Steam Deck

Lo Steam Deck di Valve promette di essere in grado di far girare la maggior parte dei giochi presenti su Steam, e a quanto pare la lista includerà anche il frenetico Devil May Cry 5. Capcom ha infatti di recente pubblicato un video che mostra il suo videogioco in azione sulla piattaforma portatrile di Valve, che così a una prima occhiata ci sembra si comporti decisamente bene sia dal punto di vista della fluidità che del dettaglio grafico. Chiaramente, vista l’intensità degli scontri di Devil May Cry 5, pensiamo che il vero problema con un dispositivo portatile come lo Steam Deck sia che non finisca per scapparvi di mano…