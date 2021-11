Battlefield 2042: l'Head of Design lascia il team di sviluppo

Come rivelato da VGC, nel corso delle ultime ore Fawzi Mesmar, Head of Design per Battlefield 2042, ha lasciato il team di sviluppo. Questo abbandono non va però collegato direttamente ai problemi riscontrati dallo sparatutto: come dichiarato in una email circolata internamente, Fawzi Mesmar progettava già da qualche tempo di lasciare DICE, avendo ricevuto “un’offerta che non potevo rifiutare” da un’altra compagnia sempre con sede a Stoccolma. “È stato un piacare lavorare con uno dei migliori team di design della galassia. L’incredibile lavoro di design che avete fatto continua ad ispirarmi. Grazie per aver avuto fede in me, spero di non avervi delusi”, ha scritto Mesmar nella sua email. La dipartita dell’Head of Design era dunque già nota da tempo a DICE, che presenterà il suo successore a tempo debito.

