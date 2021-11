Valheim: arrivano una nuova armatura e un nuovo nemico

Iron Gate lo aveva promesso: per vedere nuovi contenuti minori arrivare su Valheim, non ci sarebbero stati mesi da attendere. L’ultima patch pubblicata dallo studio introduce infatti la Root Armour – perfetta per chi vuole specializzarsi nel tiro con l’arco – e un nuovo nemico, che è lì ad aspettarvi all’interno della palude e che vi sarà indispensabile per creare questo nuovo equipaggiamento.

Gli sviluppatori hanno anche approfittato dell’occasione per condividere alcuni aggiornamenti su quanto arriverà in futuro su Valheim. Le Mistlands iniziano ad assumere una forma più definita, ma ovviamente c’è ancora un bel po’ di lavoro da fare per quanto riguarda l’aggiunta di contenuto. Anche le montagne del decimo mondo vichingo in futuro presenteranno qualche novità: delle gelide caverne dove potremo anche trovare alcuni residenti che siamo pronti a scommettere non saranno felicissimi di vederci. Infine, su Steam è ora disponibile anche la colonna sonora ufficiale del gioco.