Steam: prendono il via i saldi autunnali

Oltre alle ottime offerte che potete trovare su GOG.com, è bene che non dimentichiate che anche su Steam hanno da poco preso il via i saldi autunnali. Questa settimana di offerte speciali durerà fino al primo dicembre alle 19:00, e include centinaia di titoli disponibili a prezzi vantaggiosi. Giusto per citarne qualcuno, ci sentiamo di segnalare l’ottimo It Takes Two scontato del 38%, Half Life Alyx al 50%, Mass Effect: Legendary Edition scontato del 42% e infine il superfrenetico Dead Cells ad un prezzo ridotto del 40%. Quest’ultimo titolo, tra l’altro, è da poco stato aggiornato con un ricco crossover.

Ricordiamo, prima di lasciarvi a spulciare il catalogo delle offerte, che con i saldi autunnali hanno preso il via anche le nomination per i Premi di Steam. I finalisti verranno poi rivelati nel corso dei saldi invernali, che prenderanno il via il 22 dicembre.