Child of Light 2 potrebbe presto essere realtà

Uscito nel 2014 e pubblicato da Ubisoft, Child of Light è un titolo che non ha avuto difficoltà a catturare rapidamente il cuore di molti giocatori grazie anche al suo particolare stile artistico. Da allora, però, il publisher francese non ha più dimostrato particolare interesse nell’espandere la storia della giovane Aurora. Sembra, però, che le cose stiano per cambiare. Patrick Plourde, director del gioco, ha infatti di recente scritto su Twitter che Thomas Rollus, art director di Child of Light, ha da poco richiesto l’approvazione finale per un altro progetto che veda come protagonisti Aurora e Igniculus, invitando inoltre i fan del gioco a restare sintonizzati.

A quanto pare, la possibilità di vedere Child of Light 2 è tutt’altro che remota. Per ulteriori novità ed eventuali (quando da noi sperate) conferme, Patrick Plourde ci rimanda a inizio 2022.