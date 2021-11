Sifu non presenterà un selettore di difficoltà al lancio

Pierre Tarno di Sloclap, che nel team di Sifu riveste il ruolo di producer, ha confermato ai taccuini di MP1st che il gioco non presenterà alcun selettore di difficoltà al lancio.

“Vogliamo che Sifu sia un’esperienza impegnativa per i giocatori, che dovranno impararne le dinamiche e adattarsi a essere,” ha spiegato Tarno. “L’abilità di rimettersi in piedi dopo ogni fallimento permetterà ai giocatori di morire e riprovare più volte durante una partita, ma il prezzo del fallimento incrememterà rapidamente, pertanto dovranno provare a padroneggiare il sistema di combattimento se vorranno arrivare ai titoli di coda.” In Sifu, infatti, ogni volta che si cade in battaglia il protagonista invecchia di qualche anno, pertanto quando arriverà in età avanzata diventerà sempre più potente, ma la sua salute si ridurrà progressivamente.

Tuttavia lo stesso producer non esclude che opzioni di difficoltà aggiuntive vengano aggiunte successivamente al lancio, che avverrà l’8 febbraio 2022 su PC, PS4 e PS5.

