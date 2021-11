Anche l'Epic Games Store dà il via ai saldi del Black Friday

Non solo GOG e Steam, anche l’Epic Games Store ha appena dato il via a una tornata di sconti in occasione del Black Friday.

Sono decine i videogiochi in saldo sulla piattaforma digitale per PC, con ribassi che in taluni casi arrivano a toccare anche il 75%. Tra le offerte degne di nota segnaliamo il blockbuster Red Dead Redemption 2 a metà prezzo, l’ottimo Hitman 3 al 60%, oppure il looter shooter Borderlands 3 al 75%, tanto per citarne alcuni.

L’elenco completo dei videogioch in promozione sull’Epic Games Store è consultabile seguendo questo link, mentre vi ricordiamo che i saldi del Black Friday dureranno fino al 30 novembre.

