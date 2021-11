Uncharted: Legacy of Thieves Collection senza multiplayer?

Sembra che la Uncharted: Legacy of Thieves Collection annunciata qualche mese fa verrà pubblicata sprovvista del comparto multiplayer, perlomeno stando a quanto riportato sul sito dell’ESRB, l’ente di classificazione statunitense.

Qui leggiamo, o forse sarebbe meglio dire non leggiamo, che la raccolta contenente le versioni rimasterizzate di Uncharted 4 e dello spin-off L’Eredità Perduta non presenteranno “elementi interattivi”. Secondo la terminologia utilizzata dall’ESRB, gli elementi interattivi comprendono tutte quelle meccaniche che permettono agli utenti di interagire direttamente o indirettamente con altri giocatori, dunque anche eventuali modalità multiplayer (online o in locale).

È dunque probabile che la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, in uscita l’anno prossimo su PC e PS5, presenterà solamente le campagne single player dei due videogiochi inclusi, senza il multiplayer di Uncharted 4. Per averne la certezza, però, bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte della divisione PlayStation.

