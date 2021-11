Far Cry 6: un documentario racconta i dietro le quinte dello sviluppo

Ubisoft ha realizzato un documentario intitolato Revolución: A Far Cry Story per raccontare i dietro le quinte dello sviluppo di Far Cry 6 (qui trovate la nostra recensione). Il lungo video è disponibile per la visione gratuita su YouTube tramite gTV, il canale della stessa Ubisoft dedicato alla cultura gaming, ma per comodità ve lo proponiamo anche qui in basso.











“È stato emozionante realizzare un gioco che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, ma non avevamo idea, quando abbiamo iniziato lo sviluppo, che avremmo lanciato un gioco durante una pandemia, e questo ha cambiato tutto“, ha dichiarato Navid Khavari, direttore narrativo di Ubisoft Toronto. “Siamo passati dal prosperare nel fermento di uno studio all’avanguardia a Toronto a trovare soluzioni a problemi unici che non avremmo mai pensato di dover affrontare, nella tranquillità delle nostre case. Guardando indietro, è stato fantastico essere in grado di rimanere uniti in quello che era un progetto personale per tutti noi“.

Revolución: A Far Cry Story è stato prodotto da gTV, Ubisoft Toronto e So Press.