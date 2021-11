WRC 10: l'aggiornamento di novembre aggiunge nuovi eventi storici

Nacon e KT Racing hanno pubblicato il nuovo aggiornamento gratuito di novembre per WRC 10 (qui la nostra recensione) che introduce diversi contenuti aggiuntivi inediti, tra cui un nuovo rally e diversi eventi storici.











L’update porta con sé l’iconico Acropolis Rally: con le sue strade di montagna tortuose e polverose, a volte sui lati della scogliera, il rally greco è noto per essere particolarmente impegnativo per i piloti. Ritornato nel calendario ufficiale di WRC nel 2021 dopo un’assenza di 7 anni, è stato vinto da Kalle Rovanperä, alla sua seconda vittoria stagionale. Già presente in WRC 10 sin dal lancio con un evento storico, l’aggiornamento arricchisce l’esperienza di gioco con 3 prove speciali nella versione del 2021 e introduce anche la modalità Career del gioco.

L’aggiornamento di novembre introduce anche cinque nuovi eventi storici:

Rally Argentina nel 1994 con Didier Auriol e Bernard Occelli nella loro Toyota Celica Turbo 4WD;

Rally Argentina nel 2004 con Carlos Sainz e Marc Martí nella loro Citroen Xsara WRC;

Rally Germany nel 2002 con Sébastien Loeb e Daniel Elena nella loro Citroën Xsara WRC;

Il Safari Rally in Kenya nel 2000 con Richard Burns e Robert Reid nella loro Subaru Impreza S5 WRC ’99;

Rally Mexico nel 2016 con Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila nella loro Volkswagen Polo R WRC.

Infine, il team di sviluppo ha aggiunto la difficoltà realistica alla modalità Club, in modo tale da riportare i danni inflitti al veicolo alla tappa successiva, di piazzare una o più aree di servizio (e di imporre un passaggio obbligatorio a un’area di servizio per dotare l’auto di pneumatici adeguati quando il fondo stradale cambia tra due tappe), e infine, di rendere le tappe non rigiocabili.