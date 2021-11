Lego Builder's Journey approda anche su console Xbox

Dopo essere arrivato su PC e Switch ormai qualche mese fa, LEGO Builder’s Journey arriva ora anche su console Xbox. Sviluppato da Light Brick Studio, questo rilassante titolo dalle atmosfere poetiche ci vede impegnati ad usare i famosissimi blocchettini per portare il nostro viaggiatore alla sua destinazione. Il tutto accompagnato da un’incantevole colonna sonora, di cui potete sentire un rapido assaggio nel video in calce a questo articolo. LEGO Builder’s Journey è disponibile sia su Xbox One che Xbox Series X|S a un prezzo di 19,99€, attualmente scontato del 20%.