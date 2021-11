Monster Hunter Rise: Capcom chiarisce i contenuti della versione PC

Con l’avvicinarsi dell’uscita anche su PC di Monster Hunter Rise, molti potenziali giocatori si saranno chiesti se ci saranno differenze in termini di contenuti rispetto alla versione Switch. Proprio a questa domanda ha risposto Capcom con un recente messaggio pubblicato su Steam. Al lancio, che ricordiamo è previsto per il 12 gennaio 2022, la versione PC sarà sostanzialmente identica alla Ver 3.6.1, uscita proprio ieri sulla console ibrida di Nintendo. Capcom intende comunque assicurare la parità completa delle due versioni entro la fine del febbraio 2022.

La versione in arrivo su PC includerà inoltre tutti i crossover rilasciati finora, oltre ovviamente ai mostri aggiunti dopo il lancio del gioco e al nuovo finale. Capcom, infine, ci ricorda che Monster Hunter Rise su PC non supporterà né il cross-play né il cross-save con la controparte per Switch.