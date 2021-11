Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe in bundle per il Black Friday

Così come altri distributori digitali, anche Nintendo celebra il Black Friday con una serie di saldi, ma la Casa di Kyoto ha deciso di non fermarsi lì e di preparare una sorpresa speciale per chi sta adocchiando un Nintendo Switch o intende regalarlo a qualcuno. Nel corso di queste giornata sarà infatti disponibile un bundle speciale in offerta limitata, che oltre a un Nintendo Switch e a una coppia di controller Joy-Con include anche un codice per il download digitale di Mario Kart 8 Deluxe (amatissimo qui in redazione) e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online.

Il servizio Nintendo Switch Online ci permetterà non solo di sfidare giocatori di Mario Kart 8 Deluxe da tutto il mondo, ma anche di accedere a oltre 100 titoli NES e Super NES e usufruire dei salvataggi in cloud. Questo bundle sarà disponibile presso i principali rivenditori italiani fino a esaurimento scorte.