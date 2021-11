CD Projekt: nel 2022 nuovi progetti AAA per The Witcher e Cyberpunk

Nel corso di una recente intervista con il quotidiano polacco Rzeczpospolita, il CEO di CD Projekt Adam Kiciński ha parlato dei piani per il futuro dello studio. Ovviamente, la discussione non poteva evitare di tirare in ballo sia Cyberpunk 2077 che la serie di The Witcher: e a tal proposito Kiciński ha confermato che lo sviluppo di due progetti tripla A ambientati nei rispettivi universi narrativi inizierà nel corso del 2022. Di per sé non è una novità; ma visto quanto è successo nell’ultimo anno questa conferma è in ogni caso significativo.

Ci riferiamo, ovviamente, ai numerosi problemi riscontrati da Cyberpunk 2077 e alle modifiche fatte ai piani post lancio, ma anche al rinvio della versione next-gen di The Witcher 3, di cui si sta attualmente occupando Saber Interactive. Di queste difficoltà Adam Kiciński sembra consapevole, e ha promesso che i lavori in merito ai due titoli sopracitati proseguono bene. Nello sviluppo dei suoi prossimi progetti, CD Projekt sarà aiutata anche dalle acquisizioni di Digital Scapes Studios e di The Molasses Flood. Quest’ultimo studio si occuperà di un titolo ambientato nell’universo di The Witcher.