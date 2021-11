Rainbow Six Extraction entra in fase gold

Ubisoft ha di recente annunciato che Rainbow Six Extraction è entrato in fase gold. Questo significa che il contenuto che sarà presente al momento del lancio è completo, anche se ovviamente Ubisoft continuerà a lavorare al suo titolo. Non troppo tempo fa, il publisher ha presentato più nel dettaglio proprio i suoi piani per il post-lancio, che prevede l’arrivo di classifiche e di eventi speciali.

Rainbow Six Extraction è un FPS cooperativo che ci mette nei panni degli agenti che già abbiamo imparato a conoscere in quel di Rainbow Six Siege. In questo caso, però, la minaccia che dovranno affrontare sarà extraplanetaria: gli Archei da poco sbarcati sul pianeta non sembrano esattamente avere intenzioni amichevoli. Il gioco uscirà il 20 gennaio, e a chi lo acquisterà sarà fornito anche un Buddy Pass, che permetterà ad altri due giocatori di provare il titolo per 14 giorni.