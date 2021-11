Returnal: Housemarque si prepara a rivelare qualcosa, DLC in arrivo?

Chi nel corso degli ultimi mesi si è gettato a capofitto in quel di Returnal farà meglio a prestare attenzione. Nel corso delle ultime ore lo studio di sviluppo Housemarque ha infatti pubblicato un misterioso teaser sul suo profilo Twitter. Il teaser non rivela granché: nell’immagine possiamo vedere quella che sembra una statua di una specie di minotauro, anche se non ci sentiremmo di escludere che si tratti di qualcosa di ben più animato e intenzionato a rovinare la giornata alla protagonista Selene.

In ogni caso, in molti hanno inteso l’immagine come una possibile anticipazione di un DLC o un’espansione in arrivo per Returnal. E in effetti, il palco perfetto per un possibile annuncio di questa portata non è troppo lontano: ricordiamo infatti che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre si terrano i The Game Awards.