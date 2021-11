Halo Infinite: pubblicato un nuovo trailer in live action

Microsoft ha confezionato un nuovo trailer in live action in vista dell’uscita di Halo Infinite, la cui campagna single player verrà pubblicata l’8 dicembre su PC, Xbox One e Series X|S.











L’evocativo video promozionale ripercorre una parte della storia dell’umanità attraverso gli atti eroici di generazioni diverse in modo da tracciare un filo conduttore che arrivi fino alle gesta di Master Chief, che nel prossimo Halo si ritroverà a fronteggiare l’esercito degli Esiliati, come abbiamo descritto nell’ultima anteprima che abbiamo pubblicato su queste pagine virtuali.

Vi ricordiamo, infine, che Microsoft ha già pubblicato il multiplayer di Halo Infinite in formato free-to-play, sempre su PC e console Xbox, tanto che è già attivo un apposito evento a tempo.