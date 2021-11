13 Sentinels: Aegis Rim in uscita su Switch nel 2022

Pubblicato l’anno scorso solamente su PlayStation 4 (qui trovate la nostra recensione), 13 Sentinels: Aegis Rim farà capolino anche su Switch nel corso della primavera del prossimo anno. Lo ha annunciato direttamente Atlus, che ha anche approfittato dell’occasione per farci sapere che le vendite del gioco hanno superato quota 500 mila unità.











La versione per la console Nintendo è già provvista di una data di uscita occidentale, giacché il gioco sarà disponibile dal 12 aprile 2022 sia in formato fisico che digitale. Atlus rende noto che entrambe le edizioni includeranno anche i contenuti scaricabili “Digital Secret Files” e “Digital Art Book”; in più, ogni personaggio di 13 Sentinels: Aegis Rim otterrà due skin aggiuntive da sfoggiare nella modalità Destruction.