In sviluppo un MMO a tema Marvel dagli autori di DC Universe Online

Pare che ci sia un MMO a tema Marvel in lavorazione presso Dimensional Ink Studios, già autore del videogioco di ruolo massivo DC Universe Online.

La conferma è arrivata da un documento ufficiale rivolto agli investitori di EnaD Global 7, la holding che possiede lo studio con sede ad Austin, in Texas. Qui leggiamo che il MMO in salsa Marvel fa parte dei progetti a lungo termine della compagnia, pertanto è possibile che sia necessario attendere molto prima di saperne di più. Per ora dobbiamo accontentarci di sapere che lo sviluppo è portato avanti da un team guidato da Jack Emmert, il quale nella sua carriera ha progettato sia DC Universe Online che City of Heroes.

È probabile che il progetto sia ancora nello stadio iniziale dello sviluppo, quindi al momento non possiamo far altro che armarci di pazienza.

