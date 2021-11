Street Fighter V: Champion Edition, ecco il trailer di gameplay di Luke

Arriva in quel di Street Fighter V: Champion Edition un nuovo contendente: il suo nome è Luke, e, a giudicare dal video di gameplay pubblicato da Capcom, sembra proprio ben intenzionato a fare bella figura. Il trailer non si limita a mostrare solo il lottatore di MMA mentre prende a calci e pugni fortissimi il resto del cast, ma evidenzia anche sue possibili combo, V-Skill e V-Shift, quindi dateci un’occhiata se volete sapere cosa vi aspetterà.











Ricordiamo che Capcom ha chiarito come Luke sarà l’ultimo combattente ad unirsi al roster di Street Fighter V: Champion Edition; e, anche se questo non significa la cessione del supporto al gioco, diventa inevitabile iniziare a riflettere su quali siano i piani del publisher per il futuro della serie.