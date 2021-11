Enigma Archives: RAIN CODE è il nuovo gioco di Spike Chunsoft

Gli esperti di avventure investigave di Spike Chunsoft hanno di recente presentato al mondo Enigma Archives: RAIN CODE. Come possiamo leggere nella descrizione del trailer, questo progetto sviluppato in collaborazione con TooKyo Games (lo studio creatore di World’s End Club, che trovate qui recensito dal nostro Danilo Dellafrana) sarà un “dark fantasy mystery”. Visti i trascorsi passati dello studio e l’etichetta “rating likely 17+” che appare a inizio video, non dubitiamo che ci sarà un sacco di gente che farà una bruttissima fine.











Della stesura del canovaccio narrativo si occuperà l’autore di Danganronpa Kazutaka Kodaka, mentre la musica sarà gestita da Masafumi Takada e il design dei personaggi sarà frutto della penna di Rui Komatsuzaki. Al di là di queste sparute informazioni, il sito ufficiale di Enigma Archives: RAIN CODE non contiene indicazioni né su data di uscita né su piattaforme di lancio.