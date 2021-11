Sony brevetta un controller compatibile con dispositivi mobili

Come segnalato da VGC, nel corso degli ultimi giorni la divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto per un nuovo tipo di controller compatibile con dispositivi mobili. Il controller, il cui design ricorda quello utilizzato dal DualShock 4, presenta nella sua parte centrale un alloggiamento per smartphone; inoltre, stando al brevetto, dovrebbe includere un giroscopio interno capace di rilevare il movimento.

Non si tratta certo della prima volta che Sony si addentra nel settore del gaming mobile. A maggio, il CEO della compagnia Jim Ryan aveva parlato di un vivo interesse a trasporre le IP di PlayStation anche su smartphone e tablet, e non troppo tempo fa la compagnia ha assunto Nicola Sebastiani, ex head of content di Apple Arcade. Staremo a vedere quali saranno i suoi prossimi passi in questo campo.