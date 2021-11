Halo Infinite: 343 Industries tornerà ad occuparsi del Battle Pass

Il comparto multiplayer di Halo Infinite è un po’ un Giano bifronte: apprezzatissimo dal punto di vista del gameplay, l’esatto contrario per quanto riguarda il sistema di progressione del suo Battle Pass. Già qualche giorno fa 343 Industries era intervenuta cercando di porre rimedio ai problemi più urgenti, ma sembra che la lista di critiche non si sia ancora esaurita. Di questo, in ogni caso, lo studio di sviluppo sembra essere consapevole: l’Head of Design di Halo Infinite Jerry Hook ha infatti pubblicato un tweet in cui chiarisce che “sento la vostra sofferenza in merito alla progressione.” I lavori su questo campo, dunque, non sono ancora finiti; anzi, Jerry Hook promette che la progressione del Battle Pass sarà in cima alla lista delle priorità di 343 Industries.

