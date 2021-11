Chrono Cross: nuovi indizi per un possibile remake?

Nel corso degli ultimi giorni, una delle voci di corridoio più importanti suggeriva che il prossimo progetto di Square Enix sarebbe un possibile remake o remaster di Chrono Cross. La decisione rientrerebbe nei piani della compagnia, che nel corso degli ultimi mesi ha intensificato di molto la sua opera di recupero di titoli classici; e a fornire ulteriore credibilità a questa tesi ci pensano nuovi indizi.

Gli utenti del gioco free to play Another Eden si sono infatti accorti che il prossimo crossover in arrivo sul titolo riguarderebbe proprio Chrono Cross, con la presenza di personaggi come Lucca, Harle, Kid e Serge. Da un lato, il crossover è tutt’altro che strano: Another Eden vede infatti la collaborazione di Masato Kato e Yasunori Mitshida, due figure centrali nei lavori sulla serie Chrono. Dall’altro, viene da chiedersi perché andare a ripescare un franchise vecchio di oltre vent’anni proprio in questi giorni. Tanto per stare sul sicuro, noi terremo le orecchia all’erta: chissà che non sia proprio questo uno dei tanti reveal previsti per i The Game Awards.