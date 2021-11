The King of Fighters XV: annunciata l'Omega Edition

SNK ha annunciato la speciale Omega Edition di The King of Fighters XV: si tratta di un’edizione per collezionisti che include diversi contenuti esclusivi, sia digitali che fisici.

Di seguito i contenuti dell’Omega Edition:

Copia del gioco;

Tre litografie;

Colonna sonora;

Artbook di 119 pagine;

Cofanetto speciale;

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2);

Terry “Garou: MotW” DLC Costume;

Leona “Classic Leona” DLC Costume.

L’Omega Edition sarà disponibile per PS4, PS5 e Xbox Series X|S in concomitanza con l’uscita di The King of Fighters XV, che vi ricordiamo sarà disponibile dal 17 febbraio 2022 anche in formato digitale per PC (sia su Steam che sull’Epic Games Store).