Company of Heroes 3: al via la pre-alpha multiplayer

Relic Entertainment e SEGA stanno per dare il via a una settimana intera di pre-alpha aperta a tutti gli interessati al multiplayer di Company of Heroes 3, offrendo ai fan della serie un primo assaggio del prossimo capitolo della saga RTS.











Nella build verranno messe a disposizione quattro mappe ambientate in Italia e diverse modalità di gioco: la co-op contro nemici governati dall’IA, il PvP competitivo, e infine la schermaglia contro l’IA. I giocatori potranno provare alcune delle novità che verranno introdotte in Company of Heroes 3, come la pausa tattica in modalità schermaglia, i veicoli blindati, la verticalità delle mappe, i gruppi di battaglia e l’esperienza delle unità. Saranno disponibili due fazioni classiche della serie: le forze alleate americane e le Wehrmacht.

La build multiplayer pre-alpha sarà accessibile su Steam dalle 18:00 di questo pomeriggio, fino alle 5:00 di martedì 7 dicembre. Per avere accesso alla sessione basta registrarsi sul sito ufficiale del gioco.