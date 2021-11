Halo Infinite: cambiano i punti esperienza ottenuti per il Battle Pass

Non sono trascorse nemmeno ventiquattro ore da quando abbiamo scritto della volontà di 343 Industries rivedere il funzionamento del Battle Pass di Halo Infinite che già gli sviluppatori hanno svelato un primo provvedimento in arrivo nei prossimi giorni.

Intervenendo su Twitter, il community manager John Junyszek ha spiegato che nell’immediato futuro sarà molto più facile ottenere perlomeno un livello del Battle Pass al giorno soltanto partecipando ad almeno sei match. Ciò sarà possibile grazie a una rimodulazione dei punti esperienza ottenuti al termine dei primi sei scontri giornalieri.

Ecco come cambierà l’assegnazione quotidiana:

Prima partita: 300 XP

Seconda partita: 200 XP

Terza partita: 200 XP

Quarta partita: 100 XP

Quinta partita: 100 XP

Sesta partita: 100 XP

Dalla settima partita in poi: 50 XP

Si tratta di un cambiamento sostanziale dal momento che ora vengono assegnati 50 punti esperienza per tutti i match, dunque la progressione risulta estremamente lenta. Con il prossimo aggiornamento, invece, sarà possibile ottenere ogni giorno 1000 punti esperienza (l’equivalente di un livello del Battle Pass) dopo aver portato a termine le prime sei partite, contro le venti necessarie con il sistema attuale.

Non sappiamo ancora quando queste modifiche verranno applicate al multiplayer di Halo Infinite, tuttavia Junyszek ribadisce che queste sono solo una parte di un progetto più ampio di rimodulazione della progressione per il Battle Pass che gli sviluppatori hanno intenzione di mettere in atto nelle prossime settimane.