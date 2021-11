Vampire: The Masquerade Swansong è stato rinviato di qualche mese

Speravate di affondare i canini su Vampire: The Masquerade Swansong a febbraio, vero? E invece dovrete aspettare qualche mese in più dal momento che Nacon e Big Bad Wolf hanno deciso di rinviarne l’uscita a maggio.

In un messaggio diffuso in queste ore via social, gli sviluppatori spiegano di aver bisogno di più tempo per rifinire il gioco e far sì che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative dei fan. Il videogioco di ruolo dalla forte impronta narrativa ambientato nel Mondo di Tenebra sarà dunque disponibile dal 19 maggio 2022.

Vampire: The Masquerade Swansong uscirà su tutte le principali piattaforme sul mercato, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare