Syberia: The World Before, pubblicato un nuovo video di gameplay

Microids ha pubblicato un lungo video di gameplay dedicato a Syberia: The World Before, la quarta avventura grafica della serie ideata dal compianto Benoît Sokal.











Come nelle precedenti avventure di Kate Walker, anche qui ritroveremo quel mix di esplorazione e risoluzione di enigmi che ha fatto la fortuna della serie, con l’aggiunta di una prospettiva inedita: quella di Dana Roze, una giovane pianista che sul finire degli anni Trenta si ritrova a fare i conti con le prime avvisaglie di un nuovo conflitto mondiale.

Syberia: The World Before sarà disponibile su PC dal 10 dicembre, mentre per le versioni console bisognerà attendere il prossimo anno.