Evil Genius 2 arriva oggi su console, ecco il trailer di lancio

Arriva oggi su console Evil Genius 2: World Domination, il gestionale di Rebellion che ci mette nei panni di un supercriminale intenzionato a controllare il mondo. Per l’occasione è stato pubblicato un apposito trailer di lancio.











Il gioco include quattro campagne dedicate ad altrettanti villain, tre mappe e diverse impostazioni di difficoltà che ne aumentano a dismisura la longevità. In caso vogliate saperne di più, abbiamo da poco pubblicato la recensione della versione PlayStation 5.

Segnaliamo, infine, che Evil Genius 2 è disponibile non soltanto sull’ammiraglia di Sony, ma anche su PS4, Xbox One e Xbox Series X|S; inoltre da oggi il gioco è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.