GOG è in perdita, CD Projekt riorganizza la divisione

Nonostante CD Projekt nel suo complesso abbia fatto registrare nell’ultimo trimestre un incremento delle vendite pari al 38% e profitti netti che ammontano a circa 3,5 milioni di euro, come riportato da GamesIndustry, la divisione di GOG non se la passa bene con una perdita netta pari a poco più di 1 milione di euro. Una perdita che sale a quasi 2 milioni di euro se si considera il periodo che va dall’inizio dell’anno all’ultimo trimestre.

È per questo motivo che la compagnia polacca ha annunciato una riorganizzazione dello store digitale per PC, che d’ora in poi si concentrerà principalmente sul suo core business, dunque proporre una selezione di videogiochi privi di DRM curata dallo staff. A proposito di staff, alcuni dipendenti verranno trasferiti verso altre divisioni, pertanto anche il team che si occupa di GOG subirà dei cambiamenti nei prossimi mesi in modo tale da provare a mettere un freno alla perdita di denaro.

Non è la prima volta che GOG se la passa tutt’altro che bene: già nel 2019 vennero licenziati alcuni membri dello staff a causa di una ristrutturazione interna dovuta ai problemi economici della divisione.

Condividi con gli amici Inviare