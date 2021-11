Sea of Thieves: ecco tutte le novità della Season 5

Sì avvicina la stagione invernale e con essa anche una nuova stagione di contenuto Sea of Thieves. Con la sua Season 5, il simulatore di vita da pirata di Rare si arricchirà di una quantità impressionante di contenuto: fra le numerose novità previste per l’aggiornamento in arrivo il 2 dicembre, c’è per esempio la possibilità di sotterrare i tesori trovati. Farlo ci garantirà una mappa speciale, che potremo poi appendere su alcune bacheche adibite allo scopo; e se qualcuno andrà a recuperare i nostri tesori, otterremo le loro ricompense standard per la consegna più un cospicuo bonus. Ma questa è solo una delle nuove introduzioni: all’aggiornamento lo studio ha dedicato un video di ben otto minuti.











La Season 5 porterà con sé anche le barche a remi armate di un cannone frontale: perfette per chi vuole muoversi come una farfalla e pungere come un’ape… o anche come improvvisato cannone aggiuntivo per il nostro vascello. I nostri pirati potranno inoltre riposare le loro stanche membra: dalla prossima patch, sarà loro concesso di sedersi e di schiacciare un pisolino Anche la nostra nave vedrà un po’ più di vita, con l’aggiunta dei ratti a bordo: se li vedete scappare dai ponti inferiori, forse è il caso di armarsi di chiodi e martello!

Con l’aggiornamento per la Season 5 arriverà inoltre su Sea of Thieves una impressionante quantità di nuovi oggetti estetici. Fra questi, la parte del leone la gioca sicuramente il set dedicato al Capitano Barbossa de I Pirati dei Caraibi, che include un aspetto per la nave ispirato alla temibile Queen Anne’s Revenge.