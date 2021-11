Shadow Tactics: Aiko's Choice, un nuovo video presenta l'espansione

In arrivo il prossimo lunedì 6 dicembre, Shadow Tactics: Aiko’s Choice ha sollevato sia l’interesse che le domande dei fan: cos’è, di preciso, questa espansione? Di che parla? Come va a infilarsi nel contesto di Shadow Tactics: Blades of the Shogun? A questa e altre domande ha risposto Moritz Wagner, Head of Design di Mimimi Games, in un nuovo video che mostra anche alcuni spezzoni di gameplay.











Riassumendo quanto detto dallo sviluppatore, Shadow Tactics: Aiko’s Choice è un’espansione standalone; questo significa che non è necessario avere Shadow Tactics: Blades of the Shogun installato, o averci giocato, per poterla affrontare. Farlo potrebbe comunque essere una buona idea, dato che questa avventura del quintetto al servizio dello shogun va a infilarsi nel bel mezzo della campagna del gioco principale, che oltretutto è attualmente scontato del 90% su Steam. Il video presenta anche i vari livelli che potremo affrontare nel corso del gioco, quindi se volete arrivare preparati darci un’occhiata non è certo una cattiva idea… o, al contrario, statene alla larga se preferite il gusto della sorpresa!

Per chiudere, Mimimi Games ha anche chiarito che, data l’età del gioco base e del suo motore di gioco, è altamente improbabile che vedremo Shadow Tactics: Aiko’s Choice arrivare su console.