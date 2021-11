DNF Duel: ecco il gameplay dell'Inquisitor

Dopo il video del Berserker, oggi arriva il turno di un nuovo personaggio di DNF Duel: l’Inquisitor. Protetta da una pesante armatura e armata di una pesante ascia, questa guerriera non mancherà di utilizzare anche qualche trucco magico per assicurarsi il trionfo sul campo di battaglia. Il suo sembra uno stile di combattimento meno approntato alla feroce aggressione rispetto al Berserker, ma non dubitiamo che nelle giuste mani anche l’Inquisitor risulterà terribilmente efficace nel terrorizzare i giocatori di DNF Duel. Ancora ignote, purtroppo, data di uscita e potenziali piattaforme di questo interessante picchiaduro sviluppato da Arc System Works.