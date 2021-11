Beyond a Steel Sky arriva su console, ecco il trailer di lancio

In un periodo in cui remake, remaster e reboot spuntano da ogni parte, un sequel di un classico prodotto dai creatori originali sembra quasi un’esperienza rara. È però esattamente quanto è successo con Beyond a Steel Sky, seguito dell’avventura cyberpunk uscita ben ventisette anni orsono e che vede alla direzione Charles Cecil e Dave Gibbons, già autori dell’originale. Disponibile da qualche tempo su PC, questa avventura approda oggi anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.











Laddove Beneath a Steel Sky si chiudeva con Union City sulla buona strada per diventare un’utopia, Beyond a Steel Sky ci rivela che le cose non sono andate proprio così e che il buon Robert Foster ha ancora lavoro da fare. Potete trovare ulteriori informazioni nella nostra recensione scritta da Claudio Magistrelli.