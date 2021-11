Manca poco all’uscita di Final Fantasy XIV: Endwalker, nuova espansione dell’MMO, e Square Enix è ben consapevole che torme di gente si affolleranno sui server di gioco. Proprio per questo motivo, il publisher ha pubblicato un lungo comunicato in cui avvisa i giocatori che nei primi giorni potranno esserci problemi con il login e lunghe code per l’accesso ai server. Ovviamente, la compagnia ha cercato di prepararsi ottimizzando i suoi server così da aumentare il numero massimo possibile di giocatori connessi in contemporanea; ma, anche a causa della carenza di semiconduttori, si è vista impossibilitata ad aggiungere nuovi World in tempo per il lancio dell’espansione.

Il comunicato chiarisce anche alcune delle misure prese da Square Enix per lenire questo problema. Sarà possibile, per esempio, visitare un altro World appartenente allo stesso data center, dove seppur con qualche limite potremo progredire nelle quest della storia mantenendo i nostri progressi. Per i contenuti istanziati, saranno aggiunte molteplici istanze dello stesso contenuto. Square ha anche condiviso qualche avviso per i giocatori di Final Fantasy XIV: l’apparizione dell’errore 2002, per esempio, significa che attualmente la coda supera i 17000 utenti, e ci invita a riprovare in un altro momento piuttosto di continuare ad insistere. E se per caso doveste riuscire ad entrare, assicuratevi di non passare troppo tempo a portare a spasso il cane: dopo trenta minuti di inattività sarete cacciati dal server.