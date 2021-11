Farming Simulator 22: le vendite superano quota 1,5 milioni di copie

Alla faccia di chi pensa che l’agricoltura sia un’attività noiosa: nel giro di appena una settimana, Farming Simulator 22 ha venduto più di un milione e mezzo di copie. Il gioco, che ricordiamo è disponibile sia su PC che su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, rappresenta un doppio successo per lo studio di sviluppo Giants Software, che per la prima volta nella storia della serie ha scelto la via dell’autopubblicazione. A tal proposito, il CEO dello studio Christian Ammann ha avuto da dire “Sono davvero molto orgoglioso del nostro Team. Mettere in piedi una struttura internazionale per auto-pubblicare una serie di grande successo come Farming Simulator non è per nulla semplice, la stretta collaborazione con i nostri partner ha assicurato un lancio fantastico.”

Farming Simulator 22 presenta numerose novità rispetto al suo predecessore, fra cui il ciclo stagionale, nuove colture, nuovi macchinari e ben tre diverse ambientazioni in cui sbizzarrirsi. Potete leggerne più nel dettaglio nella recensione del nostro Marco Ravetto.