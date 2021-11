Starfield: un nuovo dev diary per il gioco di ruolo di Bethesda

Manca poco meno di un anno all’uscita di Starfield, ma già Bethesda non vede l’ora di raccontarci tutto quello che può sul suo nuovo gioco di ruolo. A dimostrarlo ci pensa un nuovo video di ben sette minuti in cui il game director Todd Howard, la studio director Angela Browder e l’art director Matt Carofano parlano del percorso fatto dallo studio, e come le esperienze passate e la cultura interna sviluppatasi nel frattempo hanno influenzato i lavori di sviluppo di Starfield. Il video non manca di fornire qualche dettaglio interessante sul gioco: a livello di ambientazione, per esempio, questo nuovo progetto avrà un approccio più realistico rispetto a Skyrim, quindi non aspettatevi draghi spaziali o amenità simili. Sullo sfondo passano anche un’abbonante dose di interessanti artwork, per ammirare i quali non possiamo che rimandarvi al video in sé.

Bethesda anticipa inoltre che nei prossimi mesi saranno pubblicati altri episodi di Nel campo stellare, che non dubitiamo soddisferanno la nostra curiosità nella lunga attesa da qui fino all’11 novembre 2022.