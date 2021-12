Aliens: Fireteam Elite sta per arrivare su Xbox Game Pass

Cold Iron Studios ha annunciato che lo sparatutto cooperativo Aliens: Fireteam Elite sta per fare capolino nel catalogo di Xbox Game Pass. Il videogioco approderà sul servizio in abbonamento di Microsoft in concomitanza con il lancio della Season 2.

L’aggiornamento introdurrà una modalità di gioco inedita, Point Defense, oltre a una serie di nuove armi, oggetti di equipaggiamento e personalizzazione estetiche da riscattare gratuitamente o tramite lo store in-game.

La seconda stagione di Aliens: Fireteam Elite (qui la nostra recensione) sarà disponibile dal 14 dicembre, dunque a partire da quella data il gioco sarà presente nell’offerta di Xbox Game Pass per PC e console.

