Clid The Snail per PC ha una data di uscita

Dopo aver fatto capolino su console PlayStation sul finire dell'estate, il twin-stick shooter Clid The Snail sta per approdare anche su PC. Gli sviluppatori di Weird Beluga hanno confezionato un nuovo trailer per annunciarne la data di uscita.











“Il PC è una piattaforma molto importante per noi, principalmente perché i giocatori PC sono un gruppo estremamente vario. Clid The Snail è un gioco di fantascienza molto pittoresco e oscuro con un sacco di umorismo e un gameplay stimolante, quindi non vedo l’ora che i giocatori PC lo provino,” ha dichiarato Tomas Manzano di Weird Beluga Studio.

L’utenza PC che vorrà mettere le mani sul gioco dovrà attendere il prossimo 15 dicembre.