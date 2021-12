MercurySteam lavora a un action RPG prodotto da 505 Games

Dopo averci deliziato con l’ottimo Metroid Dread, uscito lo scorso ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, MercurySteam ha dato il via ai lavori su un nuovo progetto: si tratta di un action RPG con visuale in terza persona prodotto da 505 Games.

Lo veniamo a sapere proprio grazie a un comunicato stampa diffuso dal publisher italiano, dove leggiamo che Project Iron, questo il nome in codice del videogioco, sarà ambientato in un mondo dark fantasy e verrà pubblicato sia su PC che su console. 505 Games ha già investito 27 milioni di euro nell’opera in lavorazione presso MercurySteam aspettandosi che lo studio spagnolo realizzi un action RPG dall’alto valore qualitativo.

Per ora le informazioni in nostro possesso terminano qui, ma non vediamo l’ora di saperne di più.

