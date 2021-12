Dying Light 2: Stay Human è entrato in fase gold

Quando mancano appena due mesi al lancio di Dying Light 2: Stay Human, ecco che Techland annuncia l’ingresso del gioco nella fase gold.

Lo studio polacco fa sapere che i lavori sono stati conclusi, ma in queste ultime settimane che ci separano dall’uscita continueranno ad apportare i ritocchi finali al fine di consegnare la migliore versione possibile del gioco agli utenti. Difficile, quindi, che Dying Light 2 subisca un ulteriore rinvio dal momento che è tutto pronto per il lancio del 4 febbraio 2022. In questa data il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre approderà anche su Nintendo Switch grazie a un apposita versione Cloud.

Condividi con gli amici Inviare